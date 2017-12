Prins Laurent, het zwarte schaap van de Belgische koninklijke familie, heeft geen trek in het bijwonen van het traditionele kerstconcert volgende week woensdag in het Koninklijk Paleis in Brussel. Zijn echtgenote prinses Claire gaat wel, zo meldt Het Nieuwsblad donderdag.

Laurent, die in het verleden door zijn vader koning Albert wel eens buiten de deur werd gehouden bij dit soort feestelijke gelegenheden, verscheen woensdag voor het eerst in maanden weer in het openbaar. Na de zomer had hij zich ziek gemeld, volgens critici mede om een uitbrander te ontlopen van premier Charles Michel.

De premier had Laurent ontboden omdat de prins zonder voorafgaande toestemming in eigen land een receptie had bijgewoond ter gelegenheid van een jubileum van het Chinese Rode Leger. Dat was voor Michel de druppel die de emmer deed overlopen omdat Laurent in verleden door verschillende bewindslieden al was gewaarschuwd geen politieke handelingen te verrichten zonder eerst te overleggen en toestemming te vragen.

Uitkering

Michel wilde de prins daarom korten op zijn uitkering van de staat, maar de premier kreeg Laurent nooit te spreken. Hij meldde zich ziek en stuurde zijn raadsman, die in een pleidooi van veertig kantjes naar eigen zeggen de kachel aanmaakte met de argumenten van de premier.

Belgische media waren heel benieuwd naar tekst en uitkeg van de vermagerde, dwarsliggende prins, maar Laurent hield het bij een eenvoudig ‘geen commentaar’ toen hij in ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven samen met bekende Vlamingen cadeautjes kwam uitdelen aan zieke kinderen. Advocaat Laurent Arnauts antwoordde voor de prins: “Hij gaat in beperkte mate zijn activiteiten hervatten, zolang die verenigbaar zijn met zijn gezondheidstoestand.”

Op een stoeltje naar muziek luisteren temidden van de familie, hoort daar duidelijk niet bij.