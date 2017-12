De rijen voor het Koninklijk Paleis in Boekarest worden steeds langer. Roemenen hadden er donderdag drie uur wachten voor over om in de Troonzaal afscheid te nemen van de vorige week overleden koning Mihai die de meesten nooit als zodanig hebben meegemaakt. Mihai immers werd in december 1947 met het pistool op de borst het land uitgezet door de nieuwe communistische machthebbers in Boekarest.

Al om 08.00 uur donderdagmorgen stonden de eerste mensen in de rij, die in de loop van de dag steeds langer werd. De politie moest steeds nieuwe hekken aanslepen om de massale toeloop in goede banen te leiden. In de ochtenduren waren het vaak ouderen, maar in de middag verjongde het publiek. “Er wordt een hoofdstuk in onze geschiedenis afgesloten. Ik denk dat er daarom zoveel mensen komen”, aldus een verslaggever van een van de televisiestations die de hele dag rechtstreeks verslag doet bij het paleis.

Het publiek heeft donderdag tot 22.00 uur de tijd om langs de baar te defileren en vrijdag gaan de paleisdeuren ook weer om acht uur open. Woensdagavond stonden de Roemenen tot ver na middernacht nog in de rij.

Ondertussen doen bloemenverkopers goede zaken. Veel mensen nemen bloemen of zelfs bloemstukken mee die bij of in het hek van het paleis worden geplaatst. Dat gebeurde vorige week al meteen na het bekendworden van het overlijden van de koning, maar sinds woensdag groeit de bloemenzee met het uur.