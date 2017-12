BOEKAREST – Een indrukwekkende aantal koninklijke gasten komt zaterdag naar Boekarest voor de uitvaart van koning Mihai. Van de regerende Europese koningshuizen ontbreken eigenlijk alleen Nederland, Noorwegen en Denemarken, al is het Deense koningshuis via een omweg door koningin Anne-Marie van Griekenland – geboren Deense – toch aanwezig.

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden voeren de lange lijst aan, als regerend koningspaar. Uit Luxemburg komt groothertog Henri en Spanje is vertegenwoordigd door het emeritus-koningspaar Juan Carlos en Sofia. Koningin Sofia is een nichtje van de vorige week overleden koning Mihai, en ook haar zus prinses Irene van Griekenland komt naar Boekarest.

Prinses Astrid en haar man prins Lorenz zijn er uit België en koningin Elizabeth heeft haar oudste zoon prins Charles gevraagd naar Roemenië te gaan. Uit Jordanië komt prinses Muna, de moeder van koning Abdullah, samen met prinses Rym. Koningin Anne-Marie vertegenwoordigt ook haar man koning Constantijn, die niet fit genoeg is om de plechtigheden die de hele dag in beslag nemen, bij te wonen. Zoon prins Nikolaos vergezelt Anne-Marie.

De andere voormalige Oost-Europese koningshuizen zijn royaal aanwezig. Koning Simeon II van Bulgarije, die in 1943 als kleuter kortstondig op de troon kwam, was donderdag al in het Koninklijk Paleis in Boekarest om eer te bewijzen aan zijn lotgenoot en oud-collega Mihai, die tijdens de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk regeerde en die daarna net als hij in ballingschap werd gestuurd door communistische machthebbers.

Kroonprins Aleksandar II van Servië en kroonprins Leka II van Albanië horen met hun echtgenotes tot de aanwezigen, evenals prins Georg Friedrich van Pruisen, de Portugese hertog van Bragança en vertegenwoordigers van de voormalige keizershuizen van Rusland en Oostenrijk-Hongarije, en diverse Duitse vorstenhuizen en het voormalige Franse koningshuis.