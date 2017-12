BOEKAREST – De mensenmenigte bij het Koninklijk Paleis in Boekarest was vrijdagavond zo groot, dat de Roemeense koninklijke familie besloot om de deuren voorlopig open te houden zodat nog eens duizenden mensen afscheid kunnen nemen van de vorige week overleden koning Mihai. In de oorspronkelijke planning zou het paleis om 22.00 uur dicht gaan.

“De mensen blijven maar komen. Misschien dat het paleis ook nu de hele nacht openblijft”, aldus een perswoordvoerder. Ook donderdagavond was de belangstelling zo overweldigend en onverwacht groot dat werd besloten om de deuren niet te sluiten. Roemeense media noemden vrijdagavond verschillende cijfers van het aantal mensen dat de laatste eer had bewezen: 25.000 tot 35.000.

Aan het einde van de middag kwamen ook de Spaanse koning Juan Carlos en koningin Sofia naar het paleis om afscheid te nemen bij de kist. Die staat opgesteld in de gerestaureerde Troonzaal. Mihai’s oudste dochter kroonprinses Margareta en haar man prins Radu kwamen eerder een kijkje nemen buiten de hekken, waar een zee van kaarsen en bloemen is ontstaan. Ook maakten ze een praatje met wachtenden in de rij.

De komende uren moet een knoop worden doorgehakt over het sluiten van het paleis omdat rond 10.30 uur zaterdagmorgen in de Troonzaal de eerste religieuze plechtigheid plaatsvindt van de uitvaart. Daarna wordt de kist met het stoffelijk overschot naar buiten gedragen voor een tweede ceremonie, waarna Mihai aan zijn laatste reis begint: eerst naar de kathedraal en daarna naar de koninklijke necropool in Curtea de Arges.