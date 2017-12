BOEKAREST – Het Koninklijk Paleis in Boekarest is de hele nacht opengebleven om de Roemenen de kans te geven afscheid te nemen van koning Mihai. De hele nacht stond er een lange rij voor het paleis. De gemiddelde wachttijd was ruim twee uur. Ook vrijdag stonden er weer duizenden mensen in een rij die zich rond het gebouw in het hartje van Boekarest slingerde.

Dat de wachttijd zo lang is, komt ook omdat het publiek de kans heeft bij de in de Troonzaal opgestelde kist met het stoffelijk overschot persoonlijk afscheid te nemen. Er kan worden gebeden, de met de koninklijke standaard bedekte en door een erewacht van het Roemeense leger bewaakte kist kan worden aangeraakt en mensen knielen, of werpen zich zelfs op de grond uit respect voor de laatste koning. Op die manier passeren slechts zo’n 250 mensen per uur de kist.

Volgens Roemeens media, die de hele dag uitzendingen hebben vanaf het plein voor het paleis, hebben inmiddels al 20.000 mensen de laatste eer bewezen. Het is nog niet bekend of het paleis vrijdagavond zoals gepland om tien uur de deuren sluit, zoals donderdag eigenlijk ook de bedoeling was. Zaterdagmorgen is er een korte religieuze plechtigheid in de Troonzaal, als inleiding tot de uitvaartplechtigheden die pas ’s avonds in Curtea de Arges worden besloten.

Voor het paleis groeide vrijdag de bloemenzee nog steeds elk uur, terwijl een deel van de stoep in beslag is genomen door kaarsen. Koning Mihais populaire kleinzoon Nicolae kwam donderdag het publiek danken voor de deelneming. Hij werd ontvangen met applaus.