CAMBERLEY – Prins Harry keerde vrijdag weer even terug op de koninklijke militaire academie Sandhurst in Camberley. Op de plek waar de kleinzoon van koningin Elizabeth zijn strepen verdiende mocht hij dit keer zelf de Sovereign’s Parade, de traditionele afzwaaiceremonie voor afgestudeerden, begeleiden.

In zijn speech keek Harry terug op het moment dat hij zelf deelnam aan de Sovereign’s Parade in 2006. “Iets meer dan elf jaar geleden stond ik waar jullie nu staan. Ik beken dat ik toen geen diepe gedachten had over plicht, verantwoordelijkheid en leiderschap”, aldus de prins, die het destijds drukker had met zijn gevoelloze voeten, de gesp die in zijn sleutelbeen drukte, het gewicht van zijn geweer en het volgende commando.

“Ik weet dat velen van jullie waarschijnlijk precies dezelfde gedachten hebben, dus jullie zullen blij zijn dat ik de rest van mijn twintig bladzijdes tellende speech op het bureau van de commandant heb laten liggen”, grapte Harry.

De Sovereign’s Parade wordt na elke semester gehouden. Op Sandhurst studeerden door de jaren heen vele royals. Zo rondden eerder dit jaar nog kroonprins Hussein van Jordanië en prins Sébastien, de zoon van groothertog Henri van Luxemburg hun opleiding af.