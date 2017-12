LONDEN – De Britse koningin Elizabeth doet het dit jaar wat zuiniger aan met het jaarlijkse kerstcadeautje voor haar 1500 personeelsleden. Die krijgen elk jaar een kerstpudding, een traditie die door haar grootvader George V is begonnen.

In voorgaande jaren kon het personeel van de paleizen, de koninklijke post en de koninklijke veiligheidsdienst rekenen op een pudding van het chique warenhuis Harrods of de koninklijke bakkerij Fortnum & Mason. Dit jaar komt die van de schappen van de Tesco, de Britse variant van de Jumbo.

De personeelsleden krijgen ook allemaal een kerstkaart van de koningin en prins Philip. Wie al lange tijd in dienst is, krijgt daarnaast ook vouchers.

De kerstpudding is een traditioneel gerecht in Groot-Brittannië, dat vaak al maanden voor kerstmis wordt klaargemaakt en wordt bewaard in een donkere kast.