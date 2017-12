BOEKAREST – Werklieden waren ook vrijdag nog druk in de weer met de voorbereidingen voor de uitvaart van koning Mihai van Roemenië. Zo kregen de stations waar de koninklijke trein zaterdag langsrijdt nog snel een opknapbeurt. Lantaarnpalen werden geverfd, gaten in de muren gedicht en perrons aangeveegd en waar nodig herbestraat.

Het stoffelijk overschot van de vorige week overleden laatste Roemeense koning wordt na de plechtigheden in de hoofdstad Boekarest met de in 1928 gebouwde trein naar het 160 kilometer verder gelegen Curtea de Arges gebracht. Daar is de laatste rustplaats van de Roemeense koninklijke familie.

De treinrit heeft grote symbolische betekenis. Het was in dezelfde trein dat Mihai met koningin-moeder Elena op 3 januari 1948 door het communistische bewind het land werd uitgezet. De trein is in latere jaren ook gebruikt door president Nicolae Ceausescu, die ook een rit maakte met de Amerikaanse president Gerald Ford.

Beginstation Baneasa in Boekarest en het eindstation in Curtea, waren zoals meer infrastuctuur in Roemenië verwaarloosd. Vandaar dat er de afgelopen week met man en macht is gewerkt om de stations op te knappen, mede omdat ook de buitenlandse koninklijke gasten zaterdag met de trein meereizen.