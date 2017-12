LONDEN – De bekendmaking van de trouwdatum van prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle is in Groot-Brittannië met gemengde gevoelens ontvangen. De Britten kunnen in ieder geval niet rekenen op een extra vrije dag omdat 19 mei op een zaterdag valt. Op dezelfde dag staat ook nog eens de finale van de FA Cup op het programma.

Veel voetbalfans vragen zich op sociale media af hoe Harry 19 mei heeft kunnen uitkiezen. Zowel de bruiloft als de finale zal veel politiebegeleiding nodig hebben en Windsor Castle, waar de ceremonie plaatsheeft, ligt slechts op een afstand van zo’n 20 mijl (30 kilometer) van het Wembley Stadion.

In ieder geval is wel duidelijk dat prins William dit jaar niet bij de voetbalfinale is. Normaal gesproken is hij er altijd bij in de hoedanigheid als ere-voorzitter van de FA.

Harry en Meghan trouwen in de kapel van St. George in Windsor Castle, het woonkasteel van koningin Elizabeth. De prins en de actrice uit de advocatenserie Suits kondigden vorige maand hun verloving aan.