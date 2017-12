BANEASA – De kist met het stoffelijk overschot van de Roemeense koning Mihai is van het Koninklijk Station Baneasa bij Boekarest per koninklijke trein onderweg naar Curtea de Arges. Daar wordt hij aan het einde van de middag naar zijn laatste rustplaats gebracht in de Nieuwe Roemeens-orthodoxe kathedraal, waar vorig jaar ook zijn echtgenote koningin Ana is bijgezet. Curtea de Arges is – zoals Delft in Nederland – de stad waar traditioneel de leden van het koningshuis worden begraven.

De koninklijke trein vertrok met een half uur vertraging van het de afgelopen dagen in alle haast opgeknapte station. Langs de route van de Patriarchale Kathedraal in Boekarest stonden de mensen rijen dik. Er werd geklapt en bloemen gestrooid op de lijkwagen die in langzaam tempo door de stad naar het station reed.

Dat koning Mihai uitgerekend hier zijn laatste reis begon, had grote symbolische betekenis. Het was op dit station en in deze trein dat hij op 3 januari 1948 in ballingschap werd gestuurd door de nieuwe communistische machthebbers van Roemenië. De trein, die in 1928 in gebruik werd genomen, overleefde de communistische tijd en kon nu weer worden gebruikt.

Langs het spoor stonden ook tientallen mensen en bij de stations die onderweg worden gepasseerd zou de trein extra langzaam rijden om de Roemenen ook daar de kans te geven afscheid te nemen van de koning die opmerkelijk genoeg door zijn overlijden de laatste week opeens is gaan ‘leven’ voor de bevolking. Dat de televisie dagenlang aan geen ander onderwerp aandacht besteedde, droeg daar tevens aan bij.

De aanwezigheid van tientallen buitenlandse koninklijke gasten deed de Roemenen beseffen dat de man waarover in de communistische geschiedenisboeken louter kwaad werd gesproken, buiten Roemenië wegens zijn verzet tegen zowel de fascistische als de communistische dictatuur groot aanzien genoot. ,,De laatste dagen zijn een spoedcursus geschiedenis geweest”, aldus RFI-journaliste Ana-Maria Florea Harrison.