BOEKAREST – De Roemeense koninklijke familie is zaterdag bij de uitvaart van koning Mihai voor het eerst compleet. Vorig jaar bij de begrafenis van koningin Ana was dochter Irina niet welkom omdat er in de Verenigde Staten, waar ze woont, juridische procedures liepen wegens illegale gokpartijen met hanengevechten. Irina, die door haar vader de titel van prinses is afgenomen, is sindsdien weer in genade aangenomen.

Ze liep zaterdag met haar vier zussen achter de op een affuit geplaatste kist door de straten van Boekarest van het Koninklijk Paleis naar de Patriarchale Kathedraal, waar een uitvaartdienst plaatsvond alvorens de koning aan zijn laatste reis zou beginnen, van de hoofdstad per trein naar het 160 kilometer westelijker gelegen Curtea de Arges, de koninklijke begraafplaats.

In het gezelschap bevond zich ook Nicholas de Roumanie Medforth-Mills, de enige kleinzoon van koning Mihai en enkele jaren geleden nog gezien als de toekomst voor het koningshuis. Mihai gaf hem dan ook de prinsentitel, die vorig jaar echter weer werd afgenomen omdat Nicholas – Nicolae in het Roemeens – zich niet koninklijk genoeg had gedragen, onder meer door tijdens een rondreis door Roemenië een meisje te bezwangeren.

Het vaderschap wordt door Nicholas overigens betwist. Hij verloofde zich eerder dit jaar met de Roemeense Alina Maria Binder, die zaterdag ook bij de uitvaart aanwezig was. In één opgave van de aanwezige familieleden wordt ze aangeduid als echtgenote van Nicholas, maar een paleiswoordvoerder kon zaterdag niet bevestigen of dat ook betekende dat de ex-prins inmiddels in alle stilte was gehuwd.