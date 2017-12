CURTEA DE ARGES – De Roemeense koning Mihai is zaterdagavond naar zijn laatste rustplaats gebracht in de Nieuwe Aartsbisschoppelijke Kathedraal van Curtea de Arges en bijgezet in de koninklijke graftombe, naast zijn vorig jaar overleden echtgenote koningin Ana.

Het stoffelijk overschot arriveerde aan het begin van de avond in het stadje ten westen van Boekarest, waar de kist met militair ceremonieel naar de kerk werd gedragen. Aan het slot van de besloten religieuze plechtigheid in de kathedraal werden 21 saluutschoten afgevuurd en werd voor het eerst ook het volkslied gespeeld.

Dat vormde de afsluiting van een lange en emotionele, en volgens Roemeense media vooral ook historische dag waarvoor tienduizenden op de been kwamen om een laatste groet te brengen aan de op 96-jarige leeftijd overleden koning die de grote meerderheid van de bevolking eigenlijk nooit had gekend omdat hij eind 1947 door het toenmalige communistsche bewind van de troon werd gestoten. ,,Zo’n uitvaart hebben we in de moderne tijd nooit beleefd”, aldus een tv-commentator.

Verrassing

De grote opkomst, zowel voor de plechtigheden in Boekarest als langs de route van de koninklijke trein die het stoffelijke overschot vanuit de hoofdstad naar Curtea de Arges bracht – in Pitesti stonden achtduizend mensen op de perrons – kwam als een verrassing. Radio en televisie probeerden de hele dag de grote belangstelling te verklaren. Getuige de bloemen, het applaus en het scanderen van de naam van de koning was het niet alleen uit nieuwsgierigheid.

,,We hebben afscheid genomen van een tijdperk, van onze laatste soeverein. Afscheid van een man die stond voor deugd, degelijkheid, bescheidenheid en wijsheid”, aldus nieuwszender Digi24. ,,We hebben met hem ook afscheid genomen van een symbool uit onze geschiedenis. Koning Mihai was onze band met een verleden waarop we trots konden zijn, naar een heden dat meer en meer teleurstellingen brengt.”