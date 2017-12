WINDSOR – Binnen enkele uren na de bekendmaking van de huwelijksdatum van prins Harry en de Amerikaanse Meghan Markle waren alle hotelkamers in Windsor volgeboekt. De bekendmaking door Kensington Palace was vrijdagmiddag. In de loop van de avond viel er voor 19 mei 2018 geen kamer in het Britse stadje meer te boeken.

De huwelijksplechtigheid van de 33-jarige zoon van prins Charles en de 36-jarige actrice vindt plaats in Windsor Castle in Berkshire, een van de woonverblijven van koningin Elizabeth en prins Philip. Het jawoord geven de twee elkaar in de St. George’s Chapel, de gotische huiskapel van het kasteel.