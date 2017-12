STOCKHOLM – Prins Carl Philip heeft een nieuwe auto. Zijn vader, koning Carl Gustaf van Zweden, gaf zijn zoon een luxe sportwagen. Dat staat te lezen in het register van de Zweedse RWD, de organisatie die de kentekens van auto’s registreert.

De prins is sinds een paar weken de trotse bezitter van een Porsche 911 Carrera Coupe uit 1987. Volgens een kenner een auto die zeker 75.000 euro waard is, meldt de krant Expressen. Maandag is de bolide overgeschreven op de naam van de prins.

Ook zijn vrouw Sofia heeft een nieuwe auto. De prinses moet het met een leaseauto doen. In haar geval een Volkswagen Up.