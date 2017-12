KOPENHAGEN – Het fonds van het koningspaar van Denemarken heeft bijna een half miljoen euro verdeeld onder instellingen in het land. Het fonds van koningin Margrethe en prins Henrik steunt allerlei culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke initiatieven in Denemarken.

Het gaat dan vooral om initiatieven die in de opstartfase zitten en wel een financiële impuls kunnen gebruiken. Zo krijgen de makers van een documentaire over het Deense Koninklijke Ballet een bijdrage. Verder is er geld voor vluchtelingenhulp en een project in Oekraïne van de Deense tak van het Rode Kruis.

Een aantal musea krijgt een financiële bijdrage om speciale tentoonstellingen mogelijk te maken. Ook schenkt het koninklijk paar geld voor het uitgeven van boeken over kunst en cultuur. Daarnaast worden een aantal projecten in het buitenland gesteund waarbij Deense organisaties zijn betrokken. Het Nationale Museum krijgt geld voor een renovatie van een ereboog bij het Serampore College in India en ook gaat er geld naar een organisatie die opkomt voor het behoud van de orang-oetan op Borneo.