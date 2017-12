Koning Abdullah van Jordanië reist dinsdag via Vaticaanstad naar Parijs. De koning van Jordanië heeft in Europa ontmoetingen met paus Franciscus en de Franse president Emmanuel Macron over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten nu president Donald Trump van de Verenigde Staten Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël.

Koning Abdullah was vorige week nog op een topconferentie van islamitische landen in Istanbul waar de staatshoofden Oost-Jeruzalem tot hoofdstad van Palestina verklaarden en de rest van de wereld opriepen hetzelfde te doen.

Het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël is volgens de Jordaanse koning een gevaarlijk besluit van de Verenigde Staten en vormt een bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit in de regio.