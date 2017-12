Koning Felipe van Spanje heeft maandag de president van Ecuador ontvangen. De Spaanse koning ontving Lenín Moreno, die een officieel bezoek brengt aan Spanje, in het Zarzuelapaleis in Madrid waar Felipe ook woont.

Bij de audiëntie waren de ministers van Buitenlandse Zaken van Spanje en Ecuador aanwezig, evenals de ambassadeurs van de beide landen.

Moreno had na afloop een lunch met het Spaanse koningspaar. Later op de dag was er een treffen met de Spaanse premier Mariano Rajoy.