LONDEN – Prins Charles is al helemaal in de kerstsfeer. De Britse troonopvolger deelde maandag via zijn officiële Twitteraccount een foto van zijn kerstgroet voor 2017.

“Ik wens u een heel gelukkige kerst en nieuwjaar”, staat op een kaartje dat in een kerstboom is gehangen. Naast de tekst prijkt een foto van de prins van Wales en zijn vrouw Camilla.

De foto dateert van de zeventigste verjaardag van Camilla, die ze in juli op het landgoed Highgrove vierde. Het plaatje is geschoten door Hugo Burnand. Hij is geen onbekende voor de Britse royals, want in 2011 was hij tijdens het huwelijk van prins William en Kate de officiële bruiloftsfotograaf.

De oudste zoon van Charles publiceerde maandag ook de foto voor zijn koninklijke kerstkaart. Op het plaatje poseren William en Kate samen met hun vierjarige zoontje George en tweejarige dochtertje Charlotte.