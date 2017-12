WENEN – Prinses Astrid neemt dinsdag in Wenen deel aan een vergadering over antipersoonsmijnen. Dat zijn landmijnen die vlak onder de grond worden begraven en ontploffen als er iemand overheen loopt. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de landen die een speciaal verdrag hebben ondertekend over deze landmijnen.

België heeft het verbod op antipersoonsmijnen al in 1995 ingevoerd en vervult sindsdien een voortrekkersrol in de strijd tegen dit type landmijn. Prinses Astrid is daarbij betrokken. De prinses zal op de vergadering onder meer een panel over de bijstand aan slachtoffers van antipersoonsmijnen openen.

De Belgische royal is sinds 2013 gezant van de Conventie van Ottawa. In die Canadese stad werd in 1997 een verdrag getekend om antipersoonsmijnen in de ban te doen.