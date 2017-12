PARIJS – Koning Abdullah van Jordanië heeft dinsdag in het Elysée-paleis in Parijs een ontmoeting gehad met de Franse president Emmanuel Macron. De Jordaanse koning reisde dinsdag via Vaticaanstad naar Parijs om achtereenvolgens met paus Franciscus en de Franse president te praten over het besluit van de Verenigde Staten om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

Na afloop van de ontmoeting liet Macron weten dat de tijd niet rijp is voor Frankrijk om nu het initiatief te nemen voor nieuwe vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Volgens Macron is het wachten op de langverwachte voorstellen van de Verenigde Staten.

”We zijn het niet eens met de eenzijdige zet van de Amerikanen om Jeruzalem als de hoofdstad te erkennen, maar we willen dat het volledige initiatief op tafel komt”, zei Macron in een persconferentie na afloop van de ontmoeting met Abdullah. De Jordaanse koning sloot zich aan bij de woorden van Macron. Adbullah: ”We wachten de komende maanden af wat de plannen van de Amerikanen zijn en waar ze ons naartoe zullen brengen.”