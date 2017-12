Koning Abdullah spreekt paus over Jeruzalem

VATICAANSTAD – Koning Abdullah van Jordanië ging dinsdag op bezoek bij paus Franciscus. Onderwerp van gesprek was de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te beschouwen. Zowel de paus als de koning van Jordanië beschouwt dit als een bedreiging voor de vrede in het Midden-Oosten.

Addullah en de paus spraken elkaar twintig minuten in Vaticaanstad. Het Vaticaan stelde na afloop in een verklaring dat ze ”de bevordering van vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten hebben besproken, met speciale aandacht voor de kwestie Jeruzalem en de rol van de Hasjemitische vorst als bewaarder van de heilige plaatsen.”

Het Vaticaan en Jordanië zijn voorstander van een tweestatenoplossing om het Israëlisch-Palestijnse conflict te beëindigen.