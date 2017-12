SNEEK – Koning Willem-Alexander brengt dinsdag 23 januari een bezoek aan Sneek. In de Friese stad opent hij de duurzame isolatiefabriek EverUse en gaat hij lang bij Snakeware, een ICT-bedrijf dat innovatieve digitale producties maakt.

De ochtend begint bij EverUse. De fabriek maakt isolatiematten van papierafval, waarbij alle materialen worden hergebruikt. Na de opening krijgt de koning een rondleiding door de fabriek met uitleg over het schone productieproces, waarvoor het bedrijf het Cradle to Cradle-certificaat heeft ontvangen.

Het bezoek aan Sneek sluit de koning af bij Snakeware. Daar wordt hij bijgepraat over ontwikkelingen op digitaal gebied, zoals augmented reality en de Microsoft HoloLens. Met deze hypermoderne bril worden computer graphics geprojecteerd op de echte wereld. Ook gaat Willem-Alexander in gesprek met werknemers over de bijdrage die het bedrijf levert aan toekomstbestendige werkgelegenheid in Friesland.