SOESTDIJK – De sleutels van Paleis Soestdijk en het bijbehorende terrein worden woensdagmiddag door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan particulieren. Ze gaan er in de toekomst met name tentoonstellingen en presentaties over innovatieve ontwikkelingen presenteren.

De initiatiefnemers ontwierpen het plan Made By Holland voor Soestdijk. Ze werden deze zomer door het Rijksvastgoedbedrijf uitverkoren uit de drie laatste kandidaten met ideeën voor het paleis dat zo belangrijk is in de geschiedenis van de Oranjes.

Dat is nu elf jaar open voor publiek en trok over die periode 1,1 miljoen bezoekers. Belangstellenden kunnen voorlopig ook gewoon blijven komen. Omdat de groep achter Made By Holland door vergunningsprocedures waarschijnlijk pas in 2019 fysiek aan de slag kan, blijven paleis en tuinen open voor publiek en worden er ook weer rondleidingen, concerten en tentoonstellingen georganiseerd. Met name in die tentoonstellingen willen de ondernemers al wel ‘voorsorteren’ op de nieuwe bestemming.

Woon- en werkpaleis

In de kerstvakantie doen ze er nog een schepje bovenop voor het publiek. De tuinen zijn dan van 17.00 tot 20.00 uur gratis open voor wie wil kijken naar een speciale videopresentatie op de gevel van het paleis. De korte show gaat over historie en toekomst. Ze is te zien van 21 december tot en met 7 januari, met uitzondering van kerstavond, eerste kerstdag en oud en nieuw.

Het paleis staat leeg sinds de dood van zijn laatste bewoner prins Bernhard in 2004, die het in 1937 met prinses Juliana had betrokken. Na dik drie eeuwen verloor Paleis Soestdijk met Bernhard zijn functie als jachthuis, zomerverblijf en uiteindelijk permant woon- en werkpaleis van de Oranjes.

Voor de prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Christina is het hun ouderlijk huis, al was het daar zoals bekend niet altijd pais en vree. De beelden van de koninklijke familie op het bordes tijdens de defilés op de koninginnedagen tot 1980 staan ook nog veel Nederlanders op de netvliezen gebrand.