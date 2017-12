KOPENHAGEN – Prins Joachim van Denemarken schittert binnenkort in een documentaire. At Home with Joachim and Marie geeft een inkijkje in het leven van de jongste zoon van koningin Margrethe, zijn echtgenote prinses Marie en hun kinderen.

De documentaire volgt de 48-jarige prins in zijn dagelijks leven. Zo ziet de kijker hoe hij prinses Athena naar de kleuterschool brengt en samen met zijn oudste zoon, de 18-jarige prins Nikolai, een autoritje maakt. Bovendien vertelt de prins openlijk over persoonlijke onderwerpen, zoals zijn rol in de koninklijke familie, de scheiding met gravin Alexandra en de verkoop van slot Schackenborg. Volgens Deense media zou hij het landgoed niet goed hebben beheerd en had hij fikse schulden gemaakt.

Joachim gaat in de documentaire ook voor het eerst in op de vooroordelen die er over hem zijn. Zo heeft hij de reputatie arrogant te zijn. “Ik ben een gevoelig persoon. En ik ben ook een persoon die geleerd heeft op een bepaalde manier te verschijnen, of het nu om grote officiële evenementen gaat of wanneer ik als privé-persoon op straat loop”, zegt hij daarover in de film, aldus Royal Central. “Ik ben niet zoals sommigen denken of horen, en in sommige gevallen wil ik dat ook zijn.”

Joachim en Marie hebben samen twee kinderen, prins Henrik en prinses Athena. Uit zijn eerdere huwelijk met gravin Alexandra heeft hij twee zoons, de prinsen Nikolai en Felix. De documentaire wordt 27 december uitgezonden op de Deense zender TV2.