BRUSSEL – Koning Filip en koningin Mathilde bieden woensdagavond het traditionele kerstconcert aan. Dit vindt, zoals ieder jaar, plaats in het paleis in Brussel. Met het concert wil het koninklijk paar ‘de personen bedanken die bijgedragen hebben tot het goede verloop van de koninklijke activiteiten in 2017 en eer te betonen aan alle Gebrevetteerde Hofleveranciers van België.’

De koning en koningin worden tijdens het kerstconcert vergezeld door hun kinderen Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore. Ook prins Astrid en prins Lorenz en hun dochter Laetitia Maria wonen het concert bij, evenals prinses Claire en haar zoons Nicolas en en Aymeric. Prins Laurent, echtgenoot van prinses Claire en jongere broer van de koning, is niet aanwezig. Laurent ligt in de clinch met de Belgische regering, die zijn jaartoelage met 15 procent wil verminderen omdat de prins herhaaldelijk dingen onderneemt zonder toestemming van de regering.

Het concert wordt verzorgd door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie en de solisten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder leiding van Frank Braley.