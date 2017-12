Koning Willem-Alexander heeft woensdag na het ontvangst van de twee nieuwe ambassadeurs van Guyana en Swaziland meer bezoek gehad. Op Paleis Noordeinde stelde de koning achtereenvolgens een Rijksvertegenwoordiger en twee staatsraden in buitengewone dienst van de Raad van State aan.

Als eerste ontving Willem-Alexander Jan Helmond. Hij werd benoemd tot waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

De koning beëdigde daarna Alex Harteveld en Peter Wattel. Harteveld is benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst op de afdeling advisering en Wattel gaat aan de slag als staatsraad in buitengewone dienst voor de afdeling bestuursrechtspraak.