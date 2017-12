AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander heeft woensdag in zijn werkkamer in Paleis Noordeinde fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66 ontvangen. Het bezoek van Pechtold past in een reeks gesprekken die Willem-Alexander deze maanden voert met alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Vorige maand ontving de koning al Klaas Dijkhoff van de VVD, Geert Wilders van de PVV en Sybrand Buma van het CDA.

Pechtold is voor zijn partij geen woordvoerder Koninklijk Huis meer. Die portefeuille is nu in handen van Kamerlid Joost Sneller.

Naast fractievoorzitters ontvangt de koning de komende maanden bewindspersonen uit het kabinet-Rutte III. Woensdag kwam minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken langs.