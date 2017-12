Koning Willem-Alexander en koning Filip hebben vrijdag hun kersttoespraak opgenomen. Dat blijkt uit foto’s die op sociale media werden geplaatst. De toespraak van de Belgische koning wordt aan de vooravond van kerst uitgezonden, die van zijn Nederlandse collega op eerste kerstdag om 13.00 uur.

De Rijksvoorlichtingsdienst publiceerde op Instagram een foto van de voorbereidingen op de Eikenhorst. Op de opname staat de koning klaar om zijn microfoon opgespeld te krijgen, en zijn de camera’s al opgesteld terwijl programmamaker Mike van Breemen en fotograaf Frank van Beek toekijken. De fotograaf levert een foto die bij de aankondiging of het verslag van de toespraak kan worden gebruikt.

Het Belgische hof verstuurde twee tweets met daarop de teleprompter, het apparaat dat ervoor zorgt dat de koning zonder papier in de hand zijn tekst kan voorlezen of voordragen. ,,Dames en heren. Begin deze maand had ik op het paleis een…” aldus de zichtbare woorden in de Nederlandstalige tekst. Uit de Franse versie blijkt dat de koning een groep kinderen ontving, maar wat er verder gebeurde blijkt pas bij de uitzending.

Het is voor zover bekend van beide koningshuizen de eerste keer dat een voorproefje wordt gegeven, op openheid over wanneer de opnamen zijn gemaakt.