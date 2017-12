Koning Willem-Alexander en koningin Máxima geven volgend jaar het officiële startsein van Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018). Ze openen het jaarprogramma op zaterdag 27 januari in de Friese hoofdstad, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekend.

Gedurende de openingsavond “gonst het in de binnenstad”, zo voorspelt de officiële site van LF2018. Mensen kunnen die avond op pleinen samenkomen onder metershoge replica’s van de Oldehove, de karakteristieke scheefstaande kerktoren van Leeuwarden. Bekende zangers en muzikanten trappen vervolgens af met “muzikaal vuurwerk”.

Naast Leeuwarden is ook de Maltese hoofdstad Valletta uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad. Beide steden organiseren het hele jaar door activiteiten om de culturele rijkdom en verscheidenheid Europa onder de aandacht te brengen. Leeuwarden doet dat in nauwe samenwerking met de rest van Friesland, waardoor in de hele provincie zestig grote evenementen en honderden kleine initiatieven plaatsvinden.

Het motto van LF2018 is Iepen Mienskip, wat letterlijk vertaald open gemeenschap betekent. De Friese woorden staan in het kader van alle culturele activiteiten ook voor samenwerking en openstaan voor een veranderende wereld.