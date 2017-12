De Britse prinses Michael heeft haar excuses aangeboden voor het dragen van een foute broche. Dat melden Engelse media. De royal verscheen op de kerstlunch van koningin Elizabeth met een Blackamoor-broche. Sieraden van Blackamoor worden geassocieerd met slavernij, er zijn vaak afbeeldingen in verwerkt van donkere mensen met stereotype kenmerken. Dat prinses Michael de broche droeg was extra pijnlijk vanwege de aanwezigheid van Meghan Markle. De aanstaande vrouw van prins Harry heeft een Afrikaans-Amerikaanse moeder. De prinses benadrukte dat ze Markle geenszins wilde kwetsen. Prinses Michael is getrouwd met de neef van koningin Elizabeth. Ze is van Duitse adel.