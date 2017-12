Camilla, de vrouw van de Britse prins Charles, heeft met haar dansvaardigheden diepe indruk gemaakt op professioneel danser Brendan Cole. Cole was in november op uitnodiging van de hertogin van Cornwall aanwezig op een thé dansant in Buckingham Palace, waar hij -waarschijnlijk tegen de regels in- de vrouw van de troonopvolger ten dans vroeg.

“Ze staat haar mannetje op de dansvloer, twijfel daar maar niet aan”, verklapt Cole aan Hello!. De ster van het programma Strictly Come Dancing was samen met zijn collega’s van de BBC-hitshow uitgenodigd voor een evenement van de nationale osteoporose stichting, waarvan Camilla voorzitter is. Tijdens de middag belandde de danser met zijn gastvrouw op de dansvloer voor een chachacha. “Ik weet niet of ik het protocol heb gebroken, maar ik heb haar vriendelijk gevraagd of ze met mij wilde dansen, en daarop zei ze: ‘heel graag’. Ik dacht nog: zo meteen grijpt iemand me bij mijn kraag om mij het paleis uit te schoppen.”

De BBC zendt beelden van het partijtje uit in een kerstspecial van Strictly Come Dancing.