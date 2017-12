Een recordaantal mensen heeft zaterdag zijn respect getoond aan de 84-jarige Japanse keizer Akihito bij het keizerlijk paleis in Tokio. Het was zijn eerste verjaardagsfeest sinds de datum van zijn troonsafstand bekend is gemaakt.

De verjaardag van de keizer wordt traditioneel gevierd als nationale feestdag. Het keizerlijk paleis is op die dag toegankelijk voor het publiek. De bezoekers zwaaiden met kleine Japanse vlaggen en hielden smartphones omhoog toen keizer Akihito op het balkon verscheen geflankeerd door zijn vrouw en andere leden van de koninklijke familie.

De menigte van bijna 46.000 mensen was de grootste verjaardagsbijeenkomst tijdens Akihito’s symbolische 29-jarige heerschappij, bekend als het Heisei-tijdperk, wat in het Japans ‘vrede bereiken’ betekent.

Eerder deze maand kwam een Keizerlijke Raad van tien leden overeen dat Akihito op 30 april 2019 kan aftreden, voordat hij de troon zal doorgeven aan zijn oudste zoon, kroonprins Naruhito.