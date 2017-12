In Zweden hijsen de inwoners zaterdag de vlag voor de verjaardag van koningin Silvia. De echtgenote van koning Carl Gustaf viert zaterdag haar 74e verjaardag.

Op de Facebookpagina van het Zweedse hof stromen de felicitaties binnen. Rond het middaguur klonken saluutschoten vanaf het eiland Skeppsholmen tegenover het koninklijk paleis in Stockholm.

Vorig jaar vielen de verjaardag van Silvia en de daaropvolgende kerstviering deels in het water. Ze werd op op haar verjaardag ter observatie opgenomen in het ziekenhuis omdat ze duizelig was en last had van een verkoudheid. Twee dagen later mocht ze weer naar huis.