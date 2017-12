De vijfde kersttoespraak van koning Filip was in België niet alleen op televisie te zien. Voor het eerst werd de kerstboodschap ook in korte videoboodschappen verspreid via de sociale media van het Belgische hof.

Terwijl op televisie het nationale volkslied klonk, verspreidde het koninklijk paleis via Twittter en Facebook korte videoboodschappen in de drie landstalen Frans, Nederlands en Duits.

In zo’n tien seconden vat koning Filip zijn kerstboodschap samen: “Meer dan ooit hebben we nood aan verwondering. Daaruit kunnen we de kracht putten niet toe te geven aan steriel cynisme en onverschilligheid. Laten we daar samen voor kiezen”, aldus Filip.