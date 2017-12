Bijna 1,3 miljoen kijkers stemden zaterdagavond af op het Kerst Muziekgala. Tijdens het bijzondere concert in Ahoy Rotterdam speelde de grootste schoolband van Nederland, dit jaar bestaande uit 360 kinderen, voor koningin Máxima.

De show bevatte optredens van artiesten als Ronnie Flex, Trijntje Oosterhuis en VanVelzen. Koningin Máxima, erevoorzitter van Stichting Méér Muziek in de Klas, noemde het Kerst Muziekgala “een geweldig slotakkoord van een fantastisch muzikaal jaar”.

Naar het Oranje Jaaroverzicht van de NOS keken 351.000 kijkers. In de uitzending blikte de NOS terug op de activiteiten van de koninklijke familie in het afgelopen jaar. Centraal in het jaaroverzicht stond het interview dat koning Willem-Alexander voorafgaande aan zijn vijftigste verjaardag gaf aan Wilfried de Jong. Ook waren er beelden te zien van de staatsbezoeken aan Italië, Vaticaanstad en Portugal en de reizen die de koning maakte naar Sint Maarten na de verwoestende orkaan Irma.