Koning Felipe heeft in zijn kersttoespraak zondagavond uitgebreid aandacht besteed aan de crisis met het naar onafhankelijkheid strevende Catalonië. Hij sprak na zijn openingswoorden meteen over het ‘moeilijke jaar’ dat Spanje door de Catalaanse crisis had beleefd. Maar alvorens daar nader op in te gaan, prees de koning uitvoerig de successen en verworvenheden die het ‘verenigde Spanje’ de afgelopen veertig jaar heeft behaald.

De Spaanse koning voldeed daarmee niet aan de wens van de afgezette en in ballingschap in België verblijvende Catalaanse leider Carles Puigdemont om zijn toespraak van twee maanden geleden te ‘rectificeren’. Felipe veroordeelde in oktober de Catalaanse regering in harde bewoordingen. Zondagavond was de toon gematigder, aldus de Spaanse krant El País, zonder dat de koning ook maar een centimeter toegaf aan de separatisten.

Spanje is “een volwassen democratie, waar u alle ideeën kunt verdedigen”, aldus de koning. Maar de ideeën kunnen niet worden opgelegd aan anderen, zo verwees hij naar Catalonië. “Respect voor de beginselen en waarden van de rechtsstaat zijn essentieel om de grondwettelijke beginselen van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen.”

Felipe had zijn toespraak, de vierde sinds zijn aantreden als koning in 2014, zaterdagmorgen pas opgenomen. Hij moest wachten op het resultaat van de Catalaanse verkiezingen van afgelopen donderdag. Om die reden ook werd met spanning uitgekeken naar zijn rede, die hij hield in het Zarzuela-paleis.