De Zweedse koning Carl Gustaf heeft in zijn kersttoespraak uitgebreid stilgestaan bij de aanslag in de binnenstad van Stockholm in april van dit jaar. Bij de terreurdaad kwamen vijf mensen om het leven.

Carl Gustaf prees de inzet van de hulpdiensten en omstanders die volgens hem lieten zien wat medemenselijkheid betekent. “Ze toonden moed, handelden kordaat, maar bedachtzaam.” De vorst had ook oog voor de nabestaanden. “Mijn familie en ik willen onze oprechte deelneming tonen tijdens deze zware en eerste Kerstmis zonder uw naasten en geliefden.”

Ook loofde de koning de inzet van de vele vrijwilligers in Zweden die klaarstaan voor mensen die hulp nodig hebben. Hij noemde die hulp en blijken van medemenselijkheid sterker dan haat, geweld en ongenoegen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd.

Tenslotte stond Carl Gustaf ook nog stil bij enkele feestelijke gebeurtenissen in zijn familie, zoals de geboorte van prins Gabriel, de zoon van prins Carl Philip en prinses Sofia. Ook haalde hij de veertigste verjaardag van kroonprinses Victoria aan. De vorst zei genoten te hebben van de feestelijkheden en vertelde ook dat hij het fijn vindt dat zijn dochter de tijd neemt om door alle landsdelen van Zweden te wandelen. “Ze heeft dezelfde liefde voor de natuur die ik heb”, zei hij.