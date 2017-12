Koningin Elizabeth heeft in haar kersttoespraak stilgestaan bij de aanslagen in Londen en Manchester afgelopen jaar. Ook herdacht de Britse vorstin de slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower in Londen.

In de speech noemde Elizabeth het “een voorrecht” om enkele overlevenden van de aanslag in Manchester te ontmoeten in het ziekenhuis. Ze prees ook de hulpverleners die hun eigen leven in gevaar brachten om anderen te redden. “Dat ziekenhuisbezoek was een voorrecht omdat de patiënten die ik ontmoette een voorbeeld voor ons allemaal waren, met buitengewone moed en veerkracht.”

Elizabeth stond ook stil bij de verloving van haar kleinzoon prins Harry en actrice Meghan Markle en de komst van het derde kind van prins William en zijn echtgenote Catherine. “Ik kijk ernaar uit om volgend jaar nieuwe leden in de koninklijke familie te begroeten”, aldus de koningin. In één van de lijstjes op de achtergrond was al een foto te zien van Harry en Meghan samen. Volgens Britse media was dat alweer een aanwijzing hoe snel de Amerikaanse is opgenomen in de familie. Ook stonden er andere familiefoto’s van onder meer prins Philip, prins Charles en het gezin van prins William.

Aan het begin van haar toespraak keek Elizabeth ook nog even terug naar het jaar waarin ze het volk voor het eerst toespraak via de televisie, precies zestig jaar geleden. Beelden waarin een toen 31-jarige koningin speechte, kwamen ook kort langs. “Zes decennia later, is de presentator enigszins veranderd, net als de technologie.”

Eerder maandag werd al bekend dat Elizabeth haar echtgenoot prins Philip in het zonnetje zou zetten in haar jaarlijkse toespraak. Over de man, met wie ze dit jaar het zeventigjarig huwelijksjubileum vierde, zei ze dat hij “een onmisbare steun” is en dat hij “een uniek gevoel voor humor” heeft.