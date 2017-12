Meghan Markle heeft maandagochtend met de Britse koninklijke familie de traditionele kerkdienst op eerste kerstdag bijgewoond in de St. Mary Magdalene Church in Sandringham. Ze liep aan de arm van haar verloofde prins Harry en zij aan zij met prins William en zijn vrouw Catherine naar de kerk.

Tijdens de korte wandeling van het landgoed van de koningin naar de kerk werden de Britse royals toegejuicht door honderden mensen. Zij kozen ervoor om op kerstochtend de kou te trotseren in de hoop een glimp op te vangen van de koninklijke familie. Het wachten werd beloond, toen iedereen behalve koningin Elizabeth langs kwam lopen. De Queen arriveerde met de auto.

Na de dienst maakten Harry en Meghan nog een korte stop bij het publiek om hier en daar een praatje te maken met het publiek.

De komst van Meghan was geen verrassing meer. Het Britse hof bevestigde eerder al dat de Amerikaanse actrice uitgenodigd was. Voorheen was het ondenkbaar dat iemand buiten de familie een uitnodiging kreeg.