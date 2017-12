Denemarken heeft woensdagavond een andere kijk gekregen op ‘de andere prins’. In de gelijknamige documentaire van TV2 werd een beeld geschetst van prins Joachim, de jongste zoon van koningin Margrethe en prins Henrik. De programmamakers hadden hem het afgelopen half jaar gevolgd. “Ik ben niet zoals de mensen denken dat ik ben”, aldus Joachim, die zijn leven lang in de schaduw heeft gestaan van oudere broer kroonprins Frederik.

Joachim (48) was zich goed bewust van zijn slechte reputatie in de samenleving. Anders dan Frederik is hij terughoudend en gereserveerd. “Mensen denken daarom dat ik een snob en arrogant ben”, wist hij. “Ik ben wie ik ben. Ik ben een mens van vlees en bloed.” Dat hij een aantal jaren geleden een journalist op de vingers tikte omdat die niet de juiste koninklijke aanspreektitel gebruikte, had daar overigens ook mee te maken. “Maar de prins lijdt toch het meeste van de vergelijking met Frederik”, aldus een professor bij TV2.

Joachim sprak openhartig over zijn gezinsleven. Hij huwde in 1995 met Alexandra Manley uit Hong Kong, met wie hij twee kinderen kreeg. Het huwelijk liep spaak en in 2008 trouwde Joachim opnieuw, met Marie Cavallier met wie hij eveneens twee kinderen kreeg, prinses Athena en prins Hendrik. “Ik heb ze vanaf het begin gezegd dat prins Felix en prins Nikolai hun broers zijn. We spreken niet over halfbroers, alleen over hele broers!”, zei hij met klem over de relatie tussen zijn kroost uit beide huwelijken.

In de documentaire werd de prins gevolgd bij alledaagse bezigheden als het naar school brengen van de jongste twee, het uitzoeken en kopen van kleding voor de belijdenis (confirmatie) van prins Felix in de lutherse kerk en het oefenen met autorijden met prins Nikolai die zijn rijbewijs wil halen. Ook sprak Joachim over zijn rol in het koningshuis, waarover hij nooit moeilijk heeft gedaan: “Ik was de nummer twee, na Frederik.”