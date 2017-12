Het is de Noorse kroonprinses Mette-Marit niet gelukt haar huishouden helemaal plasticvrij te krijgen. Dat vertelde ze aan de Noorse omroep NRK. Met een experiment wilde de royal uitzoeken hoe het is om zonder plastic een huishouden te runnen. “Maar ik heb gefaald”, stelt ze nu.

Mette-Marit en haar man kroonprins Haakon staan erom bekend betrokken te zijn bij het milieu. Met het experiment wilde het paar die betrokkenheid extra vorm geven. “Ik vroeg me af waar en wanneer plastic echt noodzakelijk was om te gebruiken”, legt de kroonprinses uit.

Het doel om zo min mogelijk plastic te gebruiken, draaide uit op een teleurstelling. Vooral het weren van plastic bij voedsel en elektronische apparatuur bleek in de praktijk niet haalbaar. Hoewel de kroonprinses zegt dat het experiment niet gelukt is, heeft ze wel meer inzicht gekregen in het gebruik van plastic. Met die verkregen inzichten wil Mette-Marit aan de slag gaan. “We zijn niet perfect, maar het is toch belangrijk om door te gaan en het gebruik van plastic zoveel mogelijk te beperken”, liet ze weten.