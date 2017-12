De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft in een interview met prins Harry gewaarschuwd voor de risico’s van het internet. “Mensen kunnen ingekapseld raken in informatie die hun vooroordelen versterkt”, stelde hij in het interview met de Britse prins op BBC Radio 4. De politicus riep luisteraars op ook offline contact met mensen te blijven zoeken.

Obama noemde internet een goede plek om gelijkgestemden te ontmoeten, maar waarschuwde dat online ,,alles wordt gesimplificeerd”. ,,Als je mensen persoonlijk spreekt, ontdek je dat ze complex zijn.” Obama zei jongeren op het hart te willen drukken dat een hashtag onvoldoende is om de wereld te veranderen.

De oud-president stelde dat mensen ook dingen gemeen kunnen hebben met personen waarmee ze het politiek oneens lijken te zijn. “Misschien ben je voor hetzelfde sportteam”, opperde hij. Obama gaf luisteraars nog een andere reden om ‘offline’ nieuwe contacten te leggen: het is voor mensen lastiger om zich ,,vervelend en wreed” te gedragen als ze niet anoniem zijn, concludeerde hij.