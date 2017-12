Koning Carl Gustaf en koningin Silvia zijn volgend jaar een week lang aanwezig bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De koninklijke kalender meldt dat koningspaar vanaf zaterdag 17 februari, wanneer de spelen de tweede week ingaan, tot en met de slotdag op 25 februari in Zuid-Korea zal verblijven.

Zweden behoort tot de meest succesvolle landen in wintersporten. Met 144 ereplakken staat het Scandinavische land op de achtste plaats van het medailleklassement over alle sinds 1924 gehouden winterspelen. Aanvoerder van de ranglijst is buurland Noorwegen (329). Nederland (110), dat zijn medailles vrijwel alleen bij het schaatsen binnenhaalt, staat op een eervolle dertiende plaats, net achter de niet meer bestaande DDR en één medaille vóór Frankrijk.

Het koningspaar heeft elkaar bij de Olympische Zomerspelen in 1972 in München leren kennen. Bezoek aan zomer- en winterspelen staat sindsdiens steevast op de agenda, een taak die nog niet wordt overgelaten aan de al even sportgekke kroonprinses Victoria, haar man prins Daniel of prins Carl Philip.

De Nederlandse koninklijke agenda reikt nog niet tot februari, maar de verwachting is dat koning en koningin ook enkele dagen in Pyeonchang zullen zijn.