Het Deense koninklijk huis heeft alle koninklijke marsen op zijn website gezet. In een video op de Facebookpagina van het koningshuis geeft koningin Margrethe uitleg.

In de video vertelt Margrethe over de speciale muziektraditie in Denemarken, die halverwege de negentiende eeuw begon. Er werden persoonlijke muziekstukken gecomponeerd voor de vorst en leden van de koninklijke familie, waarbij de melodieën speciale groeten en berichten aan de ontvanger bevatten. De Deense componist Hans Christian Lumbye begon de traditie, die sindsdien is voortgezet tot de huidige koninklijke familie.

De koningin omschrijft hoe de leden van de koninklijke familie een persoonlijke relatie met de marsen hebben, vooral omdat ze de muziekstukken herhaaldelijk horen. Zo klinken de marsen bij de wisseling van de diensten bij de koninklijke residentie en bij andere belangrijke gebeurtenissen. De marsen zijn ook zeer persoonlijk en bevatten boodschappen, aldus de koningin. Zo zijn er bijvoorbeeld Franse tonen te horen in de mars voor de van oorsprong Franse prins Henrik en duidelijke Australische groeten in de mars voor de uit Australië afkomstige kroonprinses Mary.

Oorspronkelijk waren de marsen een gift van de componist aan de regent, maar tegenwoordig worden ze gecreëerd in nauwe samenwerking met de persoon in kwestie. De laatste mars is in november geschreven voor prinses Benedikte, maar moet nog worden opgenomen.