Prins Harry schoof zijn enthousiasme over de eerste kerstviering met zijn familie en zijn verloofde Meghan Markle niet onder stoelen of banken. De Britse prins sprak woensdag in het BBC-radioprogramma Today vol trots over de geslaagde feestdagen en hoe liefdevol Markle is opgenomen in de koninklijke familie. Hij noemde de Britse royals zelfs ‘de familie die ze nooit heeft gehad’. Die uitspraak is de halfzus van zijn aanstaande echter in het verkeerde keelgat geschoten.

De 52-jarige Samantha Grant, een dochter uit het eerste huwelijk van de vader van Meghan, liet woensdag via Twitter van zich horen. “Ze heeft nota bene een hele grote familie, die er altijd voor haar is geweest. Ons gezin was heel normaal en toen haar ouders uit elkaar gingen, kon ze bij beide gezinnen terecht”, schrijft Samantha op sociale media. “Meg’s familie (onze familie) is compleet met zus, broer, tantes, ooms, neven en nichten en als verbindende factor onze fantastische, zichzelf compleet opofferende vader.”