Het Spaanse emeritus-koningspaar is het afgelopen jaar vijftien keer samen in het openbaar opgetreden. Dat heeft El Confidencial opgemaakt aan de hand van de koninklijke agenda van 2017. Tweemaal waren Juan Carlos en Sofia aanwezig bij een uitvaartdienst en ook gingen ze samen naar Oslo voor het dubbele verjaardagsfeest van koning Harald en koningin Sonja, die dit jaar beiden tachtig werden.

Dat de gezamenlijke optredens van de in 2014 afgetreden koning Juan Carlos en zijn echtgenote worden geturfd, komt voort uit het feit dat de twee sindsdien hun eigen weg zijn gegaan. Dat er een verwijdering plaatsvond in hun huwelijk was al langer duidelijk, maar zolang Juan Carlos op de troon zat, werd dat in de openbaarheid afgedekt. Na de troonswisseling was dat niet meer in dezelfde mate nodig.

Sofia vervult vaker dan haar man nog openbare verplichtingen en zij heeft ook de traditie van paas- en zomervakantie op Mallorca in stand gehouden. De koning-emeritus, die op 5 januari zijn tachtigste verjaardag viert, houdt zich op de achtergrond en is veel op het water te vinden waar hij graag zeilt. “Dat geeft totale vrijheid”, zei hij in een recent interview met El País.