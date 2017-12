De Noorse premier Erna Solberg heeft begin dit jaar in een onoplettend moment verklapt waar de jarige koning Harald met zijn kinderen en kleinkinderen verbleef. Solberg deed dat terwijl ze stond te wachten om in het paleis in Oslo het felicitatieregister te tekenen. Aan de dienstdoende adjudant, die toezag op het tekenen, vroeg de premier of in Zuid-Afrika alles naar wens was.

Hij gaf geen direct antwoord, maar de toekijkende media waren op het spoor gebracht van de koninklijke familie. Die had de februarireis naar Zuid-Afrika stil gehouden om in alle rust de tachtigste verjaardag van koning Harald te kunnen vieren. “Het was geweldig om meerdere dagen met elkaar te kunnen doorbrengen”, aldus koningin Sonja in het donderdag online gezette programma van de Noorse omroep NRK, waarin de indiscretie van de premier aan het licht kwam.

Erna Solberg vertelde dat ze als premier altijd weet waar de koning zich bevindt en dat doorgaans van wat ze bespreekt met het staatshoofd niets naar buiten komt. In februari echter was het misgegaan. “Zo is het leven”, zei koning Harald toen hij naar het incident werd gevraagd. Het boulevardweekblad Se og Hør had de familie destijds opgespoord, en foto’s gepubliceerd van een bezoek aan Robbeneiland.

Activiteiten

In het programma waarin met het konings- en het kroonprinselijk paar werd teruggekeken op de activiteiten van het afgelopen jaar, was ook een nooit eerder vertoond fragment waarin prinses Beatrix de hoofdrol speelde. De opname was gemaakt tijdens het feestelijke verjaardagsdiner voor Harald en Sonja, die dit jaar beiden tachtig werden. Kinderen en kleinkinderen verrasten met optredens, en de kleinkinderen stelden om beurten vragen aan de gasten.

Zo werd de Deense kroonprins Frederik gevraagd of hij liever Noorse zalm of Deense worstjes had. Prinses Beatrix kreeg van Haralds kleindochter Leah Isadora complimenten over haar kleding, een loftuiting die volgens de prinses onverdiend was maar waarvoor ze niettemin zeer dankbaar was.