De Roemeense kroonprinses Margareta gaat binnenkort met regering en vertegenwoordigers van het parlement praten over de toekomstige rol van het koningshuis in Roemenië. Dat is nodig omdat de bestaande afspraken met het overlijden van haar vader, koning Mihai, komen te vervallen.

Zo heeft de koninklijke familie het gebruik van het Elisabeta paleis in Boekarest, waarvandaan alle activiteiten worden gecoördineerd en waar ook officiële ontvangsten plaatsvinden. De regering had het paleis, dat vroeger in het bezit was van een tante van koning Mihai, ter beschikking gesteld aan de in 1947 door de communisten verdreven koning.

De voorzitters van Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben vorige maand voorgesteld deze regeling permanent te maken en de koninklijke familie ook middelen ter beschikking te stellen om haar taken uit te voeren. Daarbij ging het niet om een toelage, maar wel om het gratis gebruik van het Elisabeta paleis, ondersteuning in de vorm van een adjudant en dergelijke. Ook zou Margareta als nieuw hoofd van het koningshuis een officiële plek krijgen in het staatsprotocol gelijk aan die van een gewezen staatshoofd.

Dat wetsvoorstel is nog niet besproken in het parlement maar premier Mihai Tudose heeft het eerder deze maand al afgeschoten. “Roemenië is geen monarchie maar een republiek. Het paleis moet terug worden gegeven aan de staat. De koninklijke familie kan elders verblijven”, aldus de premier. Hij ondervindt echter weerstand, onder anderen van parlementsvoorzitter Liviu Dragnea, een partijgenoot en initiatiefnemer van de wet.