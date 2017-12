Prins Emanuele Filiberto, kleinzoon van Umberto II, de laatste koning van Italië, aarzelt niet om aan te kloppen bij het Vaticaan om de stoffelijke resten van zijn grootvader en overgrootvader een laatste rustplaats te geven in het Pantheon in Rome. Dat heeft hij duidelijk gemaakt in een interview met Il Tiempo, waarover vrijdag ook andere Italiaanse media berichten.

Aanleiding voor het gesprek was de overbrenging twee weken geleden naar Italië van de stoffelijke overschotten van koning Vittorio Emanuele III en diens echtgenote koningin Elena. President Sergio Mattarella had daar op voorspraak van premier Paolo Gentiloni toestemming voor gegeven.

Volgens de premier ging het om een humanitair gebaar, precies zeventig jaar na het overlijden in Egyptische ballingschap van de tijdens de oorlogsjaren regerende Vittorio Emanuele. Van bijzetting in het Pantheon in het hartje van Rome kon geen sprake zijn.

Zeggenschap

Emanuele Filiberto, die niet bekend staat om zijn diplomatieke gaven en woordkeuze, verwelkomde de terugkeer in Italië van zijn voorouders, maar noemde de herbegrafenis in Piëmont slechts een eerste stap op weg naar de koninklijke rustplaats in Rome. Dat was volgens hem ook geen zaak waarover Gentiloni zeggenschap heeft. ,,Bovendien politici komen en gaan, onze dynastie bestaat al meer dan duizend jaar. We hebben de tijd en we zullen niet rusten tot alle koningen en koninginnen rusten in het Pantheon”, aldus de strijdbare prins uit het huis Savoia.

Hij herinnerde er in het vraaggesprek fijntjes aan dat niet de premier van Italië maar het Vaticaan gaat over het Pantheon, en dat hij in het nieuwe jaar contact zal opnemen met de kerkstaat om een en ander te bespreken. De voormalige Italiaanse koninklijke familie, inclusief Emanuele Filiberto, is in 2015 al eens door paus Franciscus in audiëntie ontvangen.

Het lijkt overigens niet waarschijnlijk dat het Vaticaan tegen de wensen van de Italiaanse republiek de bijzetting van de koningen Vittorio Emanuele en Umberto II en hun echtgenotes zal toestaan, maar hulp of aandringen van het Vaticaan kan helpen. En zoals de prins zei: ,,We hebben de tijd.” Premier Gentiloni kan na de komende parlementsverkiezingen in maart al weer verdwenen zijn.