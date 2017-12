Luis Alfonso de Borbón heeft vrijdag op sociale media het overlijden bekendgemaakt van zijn grootmoeder Maria del Carmen Franco, de enige dochter van de Spaanse dictator Francisco Franco. ‘Carmencita’ (91) zoals ze wel werd genoemd, was hertogin van Franco en behoorde tot de ‘grandes’ (de hoogste adel) van Spanje. Luis Alfonso was vrijdag vol lof over zijn grootmoeder, die wel werd gezien als de hoedster van de erfenis van generaal Franco.

Luis Alfonso is een achterkleinzoon van de Spaanse koning Alfonso XIII, die eveneens de overgrootvader is van de huidige Spaanse koning Felipe. Eigenlijk had de tak waaruit Luis stamt voorrang moeten hebben bij de troonopvolging, ware het niet dat zijn vrijwel doofstomme grootvader Jaime afstand deed van de troon voor zichzelf en zijn nakomelingen. In 1969 erkende Jaime de opvolgingsrechten van zijn neef Juan Carlos.

Maar daarmee waren de aspiraties van zijn eigen oudste zoon Alfonso (vader van Luis Alfonso) niet bevredigd. Alfonso was inmiddels gehuwd met de dochter van ‘Carmencita’, Franco’s kleindochter Maria. Even speelde de dictator met de gedachte Alfonso als opvolger aan te wijzen, in plaats van Juan Carlos, en de op de achtergrond ook meespelende Carlos Hugo van Bourbon-Parma. Zover kwam het niet.

In Frankrijk echter had het in 1830 afgezette koningshuis Bourbon nog steeds aanhangers. Die zagen wel wat in de Bourbon-nazaat Alfonso als ‘koning’; vanaf 1975 gebruikte hij ook de titel ‘hertog van Anjou’. Na zijn overlijden gingen titel en claim op de vacante Franse troon, waarop ook nakomelingen van Napoleon en het huis Orléans aanspraak maken, over op zijn zoon Luis Alfonso (43), in het Frans Louis Alphonse.

Af en toe duikt hij in Frankrijk op bij herdenkingen, zeer tot ongenoegen van de graaf van Parijs, de troonpretendent van het huis Orléans. Het Spaanse koningshuis bewaart enige afstand tot Luis Alfonso vanwege alle niet erkende aanspraken en het gebruik van historische, maar niet officieel verleende titels.